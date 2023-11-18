Відбір Євро-2024

Група D

Вірменія – Уельс – 1:1

Голи: Селараян, 5 – Тікнізян, 45+2 (аг)

Перед фінальним етапом кваліфікації у Вірменії було максимально зрозуміле, але важке завдання – обіграти Уельс і Хорватію. Олександр Петраков мав шанс помститися "драконам", які вибили його збірну України з ЧС-2022.

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Вірмени взялися за справу вже на старті домашнього матчу проти Уельсу. Лукас Селараян підхопив м'яч після подачі кутового та більярдно пробив у нижній кут. Господарі очікувано відійшли в оборону, не даючи валлійцям навіть наблизитися до воріт. Чанчаревичу лише раз довелося рятувати після підступного удару Вілсона.

Підопічні Петракова не втримали перевагу до перерви через курйозний автогол Тікнізяна. Робертс потужно вкинув аут, а представник московського Локомотива не вигадав нічого кращого, як зрізати м'яч у власні ворота.

Вірменія відразу після відпочинку кинулася виривати перемогу, але зіткнулася з нефартом. Найкращий момент – поперечка і жахливе добивання Селараяна з кількох метрів. Нічия не дуже тішила і Уельс, тому під завісу зустрічі почався авантюрний розмін атаками. Втім, рахунок 1:1 протримався до фінального свистка. Якщо Хорватія сьогодні здолає слабеньку Латвію, то позбавить Вірменію навіть теоретичних шансів вийти на Євро-2024. Уельс випереджає "картатих" лише на одне очко, зігравши на матч більше.

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