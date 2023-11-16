Євро-2024: автогол на 90+7 приніс Угорщині путівку, Ямал знову феєрить за Іспанію, дубль Хвічі не допоміг Грузії
У четвер, 16 листопада, стартував 9-й тур кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Рахунки і огляд матчів у групах А, F та G читайте на "Футбол 24".
Євро-2024, кваліфікація. 9-й тур
Група А
Грузія – Шотландія – 2:2
Голи: Кварацхелія, 15, 57 – Мактомінай, 49, Шенкленд, 90+2
Кіпр – Іспанія – 1:3
Голи: Пілеас, 75 – Ямал, 5, Оярсабаль, 24, Хоселу, 28
Група F
Азербайджан – Швеція – 3:0
Голи: Махмудов, 3, 89, Дадашов, 6
Вилучення: Мустафазаде, 57
Естонія – Австрія – 0:2
Голи: Лаймер, 26, Лінгарт, 39
Група G
Болгарія – Угорщина – 2:2
Голи: Делев, 24, Десподов, 78 (пен) – Адам, 10, Петков, 90+7 (авт)
Вилучення: Антов, 37 – Керкез, 57
У групі А прямі путівки вже розподілені – Іспанія та Шотландія поїдуть на Євро. "Фурія Роха" поїхала в гості до Кіпру, а шотландці гостювали у Грузії.
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Іспанія все вирішила ще до 30-ї хвилини. Рахунок відкрив 16-річний Ламін Ямал, для якого це вже другий гол за національну збірну у трьох матчах. Форвард Барселони буквально познущався з кіпера і захисників, завершивши атаку гостей з 22-ма передачами поспіль – найкращий показник "Фурії Рохи" у цьому відборі. До перерви Оярсабаль і Хоселу довели рахунок до розгромного. Кіпр спромігся на гол престижу, але уникнути чергової поразки не зумів – нуль очок у 8-ми матчах. Провальне завершення відбору. Іспанія набрала 18 пунктів і випереджає Шотландію на 2 очки.
У Грузії команді Віллі Саньйоля вдався швидкий гол у ворота Шотландії – на 15-й хвилині Хвіча Кварацхелія відкрив рахунок, у падінні замкнувши простріл з флангу. На старті другого тайму гості відігралися. Скотт Мактомінай ударом у ближній кут забив 7-й гол за збірну Шотландії – усі в цьому відборі на Євро!
Кварацхелія знову вивів Грузію вперед. Вінгер Наполі забив блискучий індивідуальний гол – зміщення з флангу до кута штрафного і більярдний удар у дальній кут. Втім, розкішний матч лідера збірної Грузії не дозволив кавказцям здобути три очки і наздогнати Норвегію – Шотландія відігралася в доданий час і вирвала нічию.
Не було турнірної інтриги і в групі F, у якій Бельгія та Австрія достроково забронювали перші два місця. Бельгія тур пропускала, а австрійці на виїзді впоралися з Естонією. Команда Ральфа Рангніка завершила відбір з 19-ма очками. У Бельгії 17 і матч з Азербайджаном в останньому турі.
В іншому матчі Азербайджан шокував Швецію, оформивши два голи вже до 6-ї хвилини. Ренат Дадашов спершу асистував Махмудову, а буквально тут же забив і сам. У другому таймі господарі залишилися вдесятьох, але скористатися з цього шведи не змогли, натомість пропустили ще раз. 3:0 – Швеція тотально провалила відбір, маючи лише 7 очок. Стільки ж у Азербайджана, який віддав третю позицію скандинавам через гірші показники в особистих зустрічах.
Угорщині, щоб вийти на Євро від групи G, потрібно було не програти Болгарії. Все почалося за планом – Адам після асисту Собослая відкрив рахунок. Але в середині першого тайму болгари відігралися завдяки влучному удару Делева під поперечину. Згодом аутсайдер групи залишився вдесятьох – Антов отримав другу жовту. По перерві склади вирівнялися. Керкез теж побачив перед собою другу жовту і достроково завершив гру.
У рівних складах Болгарія вийшла вперед – Десподов реалізував пенальті. Угорщину врятував останній стандарт – Петков забив у свої ворота після навісу Собослая. 2:2, які дозволили угорцям вийти на чемпіонат Європи-2024.