В четверг, 16 ноября, стартовал 9-й тур квалификации на чемпионат Европы-2024. Счета и обзор матчей в группах А, F и G читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация. 9-й тур

Группа А

Грузия – Шотландия – 2:2

Голы: Кварацхелия, 15, 57 – Мактоминой, 49, Шенкленд, 90+2

Кипр – Испания – 1:3

Голы: Пилеас, 75 – Ямал, 5, Оярсабаль, 24, Хоселу, 28

Группа F

Азербайджан – Швеция – 3:0

Голы: Махмудов, 3, 89, Дадашов, 6

Удаление: Мустафазаде, 57

Эстония – Австрия – 0:2

Голы: Лаймер, 26, Лингарт, 39

Группа G

Болгария – Венгрия – 2:2

Голы: Делев, 24, Десподов, 78 (пен) – Адам, 10, Петков, 90+7 (авт)

Удаления: Антов, 37 – Керкез, 57

В группе А прямые путевки уже распределены – Испания и Шотландия сыграют на Евро. "Фурия Роха" поехала в гости к Кипру, а шотландцы гостили в Грузии.

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Испания все решила еще до 30-й минуты. Счет открыл 16-летний Ламин Ямал, для которого это уже второй гол за национальную сборную в трех матчах. Форвард Барселоны буквально поиздевался над кипером и защитниками, завершив атаку гостей с 22-ю передачами подряд – лучший показатель "Фурии Рохи" в этом отборе. До перерыва Оярсабаль и Хоселу довели счет до разгромного. Кипр смог забить гол престижа, но избежать очередного поражения не сумел – ноль очков в 8 матчах. Провальное завершение отбора. Испания набрала 18 пунктов и опережает Шотландию на 2 очка.

В Грузии команде Вилли Саньоля удался быстрый гол в ворота Шотландии – на 15-й минуте Хвича Кварацхелия открыл счет, в падении замкнув прострел с фланга. На старте второго тайма гости отыгрались. Скотт Мактоминай ударом в ближний угол забил 7-й гол за сборную Шотландии – все в этом отборе на Евро!

Кварацхелия снова вывел Грузию вперед. Вингер Наполи забил блестящий индивидуальный гол – смещение с фланга в угол штрафной и бильярдный удар в дальний угол. Впрочем, роскошный матч лидера сборной Грузии не позволил кавказцам завоевать три очка и догнать Норвегию – Шотландия отыгралась в добавленное время и вырвала ничью.

Не было турнирной интриги и в группе F, в которой Бельгия и Австрия досрочно забронировали первые два места. Бельгия тур пропускала, а австрийцы на выезде справились с Эстонией – 2:0. Команда Ральфа Рангника завершила отбор с 19-ю очками. У Бельгии 17 и матч с Азербайджаном в последнем туре.

В другом матче Азербайджан шокировал Швецию, оформив два гола уже к 6-й минуте. Ренат Дадашов сначала ассистировал Махмудову, а буквально тут же забил и сам. Во втором тайме хозяева остались вдесятером, но воспользоваться этим шведы не смогли, вместо этого пропустили еще раз. 3:0 – Швеция тотально провалила отбор, имея всего 7 очков. Столько же у Азербайджана, отдавшего третью позицию скандинавам из-за худших показателей в личных встречах.

Венгрии, чтобы выйти на Евро от группы G, нужно было не проиграть Болгарии. Все началось по плану – Адам после ассиста Собослая открыл счет. Но в середине первого тайма болгары отыгрались благодаря точному удару Делева под перекладину. Впоследствии аутсайдер группы остался вдесятером – Антов получил вторую желтую. После перерыва составы выровнялись. Керкез тоже увидел перед собой вторую желтую и досрочно завершил игру.

В равных составах Болгария вышла вперед – Десподов реализовал пенальти. Венгрию спас последний стандарт – Петков забил в свои ворота после навеса Собослая. 2:2, позволившие венграм выйти на чемпионат Европы-2024.

Евро-2024: участники финальной части