Поки Роналду готувався забивати Україні, фанати здавали квитки, або Португалія чекає "найкращого гравця світу"

Кріштіану Роналду готується зіграти перший матч у складі збірної Португалії за 9 місяців. Збірна України, як виявилось, стане його наступним суперником після побиття Атлетіко.

Після того, як Роналду відвантажив Атлетіко 3 голи в Лізі чемпіонів, організувавши дивовижний камбек Юве, він отримав 10-денний відпочинок. Завдяки рішенню головного тренера Старої Синьйори Масіміліано Аллегрі 34-річний португалець навіть не поїхав на виїзний матч проти Дженоа. Ювентус програв уперше в сезоні, але це навряд чи здатне засмутити команду, яка лідирує в Серії А з 15-очковим відривом – Скудетто нікуди вже і так не дінеться.

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Сам керманич туринського клубу заявив, що навмисне надав відпочинок своєму лідерові: "Я не шкодую, що не взяв його в Геную. Сьогодні нам не допоміг би виграти навіть Господь Бог. Кріштіану потрібен відпочинок, адже далі він зіграє 2 матчі за збірну Португалії. Ми не можемо ризикувати його здоров'ям".

Відзначимо, що португальців чекають матчі проти головних конкурентів у відборі Євро-2020 – Україна буде першим суперником (22-го березня), а Сербія відразу за нами (25-го березня). Більше того, свій наступний матч фаворити групи зіграють знову проти сербів 7-го вересня.

Наставник чинних чемпіонів Європи навіть висловив певне незадоволення важким календарем на старті кваліфікації, але прийняв правила гри і озвучив амбіційне завдання: "Ми хочемо зробити неможливе, захистити наш титул новою перемогою. Тільки одній команді це вдавалось. Ми хочемо повторити результат Іспанії. Буде непросто, адже через виступ у фіналі Ліги націй ми пропустимо тур і зіграємо проти Сербії двічі поспіль".

Цікаво, що у вболівальників чвертьфіналіста Ліги чемпіонів 2018/19 здали нерви. Як тільки деякі фанати Ювентуса дізнались, що Роналду не зіграє проти Дженоа, вони почали здавати придбані ними квитки на гру. Більше того, як пише Corriere della Sera, навіть вболівальники генуезької команди взяли приклад зі своїх візаві. Групи тіфозі обох клубів бомбардували телефонні лінії "грифоні", вимагаючи відшкодування за те, що не змогли побачити гравця-ікону на власні очі. І справді, з Кріштіану в Італії такого ще не було – це перший випадок, коли він опинився за межами заявки на гру Ювентуса, хоча в попередньому турі з Удінезе він також не зіграв, просидівши на лаві запасних.

Роналду востаннє грав за Португалію ще 30 червня 2018-го року на стадії 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Уругваю (1:2). "Повернення Кріштіану – цілком нормальне. Це було доцільно. Ми знали, що він прийде на цьому етапі. Це просто найкращий гравець світу, який повертається до своєї команди. Будь-яка команда сильніша з ним, і ми не станемо винятком. Він – португалець, йому подобається бути в цій команді. Роналду завжди віддавав все для своєї країни, будучи дуже важливим для збірної", – розповів наставник національної команди Португалії Фернанду Сантуш.

Фахівець, який привів наступного суперника України до тріумфу на Євро-2016, вважає, що подібну вражаючу гру, як в ЛЧ, КР7 вже демонстрував і на рівні збірних. "Його виступ проти Атлетіко? Я не був здивований. Щось подібне він вже зробив з Іспанією на Чемпіонаті світу та в інших матчах. Я був здивований ним лише одного разу, коли познайомився з 18-річним Роналду".

Відзначимо, що Кріштіану забив у поточному сезоні 24 голи і зробив 12 асистів за 36 матчів у всі турнірах. На гол у середньому він витрачає 126 хвилин. Матч Португалія – Україна стане першим для Роналду у збірній після переходу в Ювентус. З початку 2019-го екс-бомбардир Реала забив 9 м'ячів і віддав 4 гольові паси за 12 ігор.

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