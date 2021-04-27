Кубок Євро-2020 не "встояв" перед румунською журналісткою.

Під час презентації головного трофею Євро-2020 у Бухаресті, де відбудуться кілька матчів групового етапу турніру, трапився курйозний епізод.

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Поки журналістка місцевого телебачення розповідала про континетальну першість, сильний вітер завалив банер, який впав на кубок і саму працівницю ЗМІ. На щастя, ані жінка, ані трофей не постраждали після цього інциденту.

Нагадаємо, фінальна частина Євро-2020 стартує 11 червня. На турнірі братиме участь і збірна України – суперниками підопічних Шевченка стануть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія.

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