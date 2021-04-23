УЄФА продовжує підготовку до Євро-2020 та вже знайшов місто, яке прийматиме турнір замість Більбао.

Мюнхен проведе заплановані матчі Євро-2020 на Альянц-Арені. Влада регіону Баварія дозволила присутність 14,5 тисяч глядачів на матчах, повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

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А от що стосується Більбао, який втратив право на проведення поєдинків, то його замінила Севілья, інформує AS. Матчі в рамках Євро-2020 будуть проведені на стадіоні Ла Картуха.

Нагадаємо, фінальна частина Євро-2020 стартує 11 червня. На турнірі братиме участь і збірна України – суперниками підопічних Шевченка стануть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія.

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