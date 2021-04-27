Во время презентации главного трофея Евро-2020 в Бухаресте, где состоятся несколько матчей группового этапа турнира, произошел курьезный эпизод.

Евро-2020: Мюнхен официально сохранил право на проведение матчей турнира – появился новый город-хозяин

Пока журналистка местного телевидения рассказывала о континетальном первенстве, сильный ветер завалил баннер, который упал на кубок и самую сотрудницу СМИ. К счастью, ни женщина, ни трофей не пострадали после этого инцидента.

Напомним, финальная часть Евро-2020 стартует 11 июня. На турнире будет участвовать и сборная Украины – соперниками подопечных Шевченко станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

Гіггз проміняв кар'єру і сім'ю на секс – легенда Манчестер Юнайтед не їде на Євро та ризикує сісти на 5 років