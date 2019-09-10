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Євро-2020: Сербія у надважкому матчі завдяки дублю Мітровіча здолала Люксембург

10 вересня 23:49 234 Читать на русском
Євро-2020: Сербія у надважкому матчі завдяки дублю Мітровіча здолала Люксембург
Алєксандар Мітровіч – автор дубля у ворота збірної Люксембургу

У черговому турі кваліфікації Євро-2020 збірна Люксембургу на власному полі поступилась Сербії (1:3). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

66’ Давід Тюрпель
 
Алєксандар Мітровіч 36’
Неманья Радоньїч 55’
Алєксандар Мітровіч 79’
36’ Алєксандар Мітровіч
55’ Неманья Радоньїч
66’ Давід Тюрпель
79’ Алєксандар Мітровіч

До цього поєдинку обидві команди підійшли з однаковою кількістю матчів і очок. Більше того, за різницею забитих і пропущених м’ячів люксембуржці навіть випереджали свого суперника. Для збірної Сербії перемога у цьому матчі була останньою спробою зачепитись хоча б за якийсь шанс.

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Команди розпочали доволі спокійно – боротьба за м'яч проходила, в основному, у центральній зоні. Перший небезпечний момент у матчі на шостій хвилині створили серби: Алєксандар Мітровіч у центрі штрафного головою замкнув подачу справа та м'яч пролетів повз ворота. Гості підтискали, однак ніяк не могли закріпитись на половині поля суперника. На 14-й хвилині перший шанс виник у збірної Люксембургу: Данієль Сінані пробивав головою по воротах Сербії – Марко Дмітровіч був на сторожі. За мить Моріс Девілль головою замикав навіс від Жерсона Родрігеса – м’яч просвистів поруч зі стійкою. На 27-й хвилині супермомент виник у того ж Родрігеса: динамівець виграв верхову боротьбу у захисника збірної Сербії і головою пробивав під поперечину – Дмітровіч у шаленому стрибку врятував свою команду, перевівши м’яч на кутовий.

А на 36-й хвилині гості таки забили: захисники забули Алєксандара Мітровіча у своєму штрафному майданчику і він безперешкодно замкнув навіс від Александра Коларова. Під кінець тайму серби могли закріплювати свою перевагу, але фортуна була на боці господарів: після двох поспіль ударів спочатку свою команду врятував Антоні Моріс, а добивання прийняв на себе захисник. На передостанній хвилині не пощастило люксембуржцям – Венсан Тіль закручував м’яч з лінії карного майданчика у дальній кут воріт, однак влучив у штангу.

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На початку другої половини зустрічі гості подвоїли свою перевагу: після передачі Мілінковіча-Савіча Неманья Радоньїч пройшов кілька метрів і пробив у правий нижній кут воріт повз воротаря. А на 66-й хвилині люксембуржці відставання скоротили: Даніель Да Мота, який щойно з’явився на полі, зумів не відпустити м’яч за бокову лінію і навісив у центр воротарського майданчика. Тюрпель не без труднощів підставив ногу і спрямував круглого у ворота. Згодом лише реакція Марко Дмітровіча врятувала Сербію від другого гола – він, зреагувавши на підступний удар Венсана Тіля, у падінні відбив круглого.

А на 79-й хвилині серби фактично поставили крапку у матчі: Мілінковіч-Савіч з центру поля чудовим пасом знайшов у штрафному майданчику Мітровіча і форварду залишалось лише переправити круглого повз воротаря, з чим він успішно впорався.

В кінці матчу обидві команди могли обмінятись голами: спочатку Олівьє Тіль вийшов віч-на-віч і запустив м’яча вище воріт, а згодом на зустріч тет-а-тет вибігав Мітровіч, але забарився з ударом і втратив шкіряного.

Ця перемога принесла збірній Сербії третє місце і сім очок, Люксембург з чотирма пунктами опустився на четверту сходинку.

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Євро-2020 Сербія Сербія Люксембург Люксембург Люксембург - Сербія
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