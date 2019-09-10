Євро-2020: Сербія у надважкому матчі завдяки дублю Мітровіча здолала Люксембург

У черговому турі кваліфікації Євро-2020 збірна Люксембургу на власному полі поступилась Сербії (1:3). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

До цього поєдинку обидві команди підійшли з однаковою кількістю матчів і очок. Більше того, за різницею забитих і пропущених м’ячів люксембуржці навіть випереджали свого суперника. Для збірної Сербії перемога у цьому матчі була останньою спробою зачепитись хоча б за якийсь шанс.

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Команди розпочали доволі спокійно – боротьба за м'яч проходила, в основному, у центральній зоні. Перший небезпечний момент у матчі на шостій хвилині створили серби: Алєксандар Мітровіч у центрі штрафного головою замкнув подачу справа та м'яч пролетів повз ворота. Гості підтискали, однак ніяк не могли закріпитись на половині поля суперника. На 14-й хвилині перший шанс виник у збірної Люксембургу: Данієль Сінані пробивав головою по воротах Сербії – Марко Дмітровіч був на сторожі. За мить Моріс Девілль головою замикав навіс від Жерсона Родрігеса – м’яч просвистів поруч зі стійкою. На 27-й хвилині супермомент виник у того ж Родрігеса: динамівець виграв верхову боротьбу у захисника збірної Сербії і головою пробивав під поперечину – Дмітровіч у шаленому стрибку врятував свою команду, перевівши м’яч на кутовий.

А на 36-й хвилині гості таки забили: захисники забули Алєксандара Мітровіча у своєму штрафному майданчику і він безперешкодно замкнув навіс від Александра Коларова. Під кінець тайму серби могли закріплювати свою перевагу, але фортуна була на боці господарів: після двох поспіль ударів спочатку свою команду врятував Антоні Моріс, а добивання прийняв на себе захисник. На передостанній хвилині не пощастило люксембуржцям – Венсан Тіль закручував м’яч з лінії карного майданчика у дальній кут воріт, однак влучив у штангу.

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На початку другої половини зустрічі гості подвоїли свою перевагу: після передачі Мілінковіча-Савіча Неманья Радоньїч пройшов кілька метрів і пробив у правий нижній кут воріт повз воротаря. А на 66-й хвилині люксембуржці відставання скоротили: Даніель Да Мота, який щойно з’явився на полі, зумів не відпустити м’яч за бокову лінію і навісив у центр воротарського майданчика. Тюрпель не без труднощів підставив ногу і спрямував круглого у ворота. Згодом лише реакція Марко Дмітровіча врятувала Сербію від другого гола – він, зреагувавши на підступний удар Венсана Тіля, у падінні відбив круглого.

А на 79-й хвилині серби фактично поставили крапку у матчі: Мілінковіч-Савіч з центру поля чудовим пасом знайшов у штрафному майданчику Мітровіча і форварду залишалось лише переправити круглого повз воротаря, з чим він успішно впорався.

В кінці матчу обидві команди могли обмінятись голами: спочатку Олівьє Тіль вийшов віч-на-віч і запустив м’яча вище воріт, а згодом на зустріч тет-а-тет вибігав Мітровіч, але забарився з ударом і втратив шкіряного.

Ця перемога принесла збірній Сербії третє місце і сім очок, Люксембург з чотирма пунктами опустився на четверту сходинку.

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