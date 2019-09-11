Евро-2020: Сербия в тяжелом матче благодаря дублю Митровича одолела Люксембург

В очередном туре квалификации Евро-2020 сборная Люксембурга на своем поле уступила Сербии (1:3). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

К этому поединку обе команды подошли с одинаковым количеством матчей и очков. Более того, по разнице забитых и пропущенных мячей люксембуржцы даже опережали своего соперника. Для сборной Сербии победа в этом матче была последней попыткой зацепиться хотя бы за какой-то шанс.

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Команды начали довольно спокойно – борьба за мяч проходила, в основном, в центральной зоне. Первый опасный момент в матче на шестой минуте создали сербы: Александар Митрович в центре штрафной головой замкнул подачу справа и мяч пролетел мимо ворот. Гости поджимали, однако никак не могли закрепиться на половине поля соперника. На 14-й минуте первый шанс возник у сборной Люксембурга: Даниель Синани пробивал головой по воротам Сербии – Марко Дмитрович был на страже. Через мгновение Морис Девилль головой замыкал навес от Жерсона Родригеса – мяч просвистел рядом со штангой. На 27-й минуте супермомент возник у того же Родригеса: динамовец выиграл верховую борьбу у защитника сборной Сербии и головой пробивал под перекладину – Дмитрович в бешеном прыжке спас свою команду, переведя мяч на угловой.

А на 36-й минуте гости таки забили: защитники забыли Александара Митровича в своей штрафной площадке и он беспрепятственно замкнул навес от Александра Коларова. Под конец тайма сербы могли закреплять свое преимущество, но фортуна была на стороне хозяев: после двух подряд ударов сначала свою команду спас Антони Морис, а добивание принял на себя защитник. На предпоследней минуте не повезло люксембуржцам – Венсан Тиль закручивал мяч с линии штрафной в дальний угол ворот, однако попал в штангу.

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В начале второй половины встречи гости удвоили свое преимущество: после передачи Милинковича-Савича Неманья Радоньич прошел несколько метров и пробил в правый нижний угол ворот мимо вратаря. А на 66-й минуте люксембуржцы отставание сократили: Даниэль Да Мота, который только что появился на поле, сумел не отпустить мяч за боковую линию и навесил в центр вратарской. Тюрпель не без труда подставил ногу и направил круглого в ворота. Впоследствии лишь реакция Марко Дмитровича спасла Сербию от второго гола – он, среагировав на коварный удар Венсана Тиля и в падении отбил круглого.

А на 79-й минуте сербы фактически поставили точку в матче: Милинкович-Савич из центра поля великолепным пасом нашел в штрафной Митровича и форварду оставалось только переправить круглого мимо вратаря, с чем он успешно справился.

В конце матча обе команды могли обменяться голами: сначала Оливье Тиль вышел один на один и запустил мяч выше ворот, а затем на встречу тет-а-тет выбегал Митрович, но замешкался с ударом и потерял кожаного.

Эта победа принесла сборной Сербии третье место и семь очков, Люксембург с четырьмя пунктами опустился на четвертую строчку.

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