Євро-2020: Польща у напруженому матчі розійшлась миром з Австрією і залишилась на першій сходинці групи G

У матчі 6-го туру кваліфікації Євро-2020 збірні Австрії та Польщі не виявили сильнішого (0:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У групі G сьогодні відбувся чи не найважливіший матч розіграшу між головними конкурентами – Польщею та Австрією. Господарі впевнено лідирували у своїй групі, однак після несподіванної поразки від Словенії пригальмували. Натомість збірна Австрії стартувала з двох поразок від Польщі та Ізраїлю, однак згодом оговталась і здобула три перемоги поспіль. У випадку успішного результату у цьому матчі австрійці могли як зрівнятись по очках з поляками, так і очолити турнірну таблицю.

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З перших хвилин поляки взяли в облогу штрафний майданчик гостей, однак першого удару по воротах завдали саме австрійці: колишній екс-партнер Андрія Ярмоленка Марко Арнаутовіч не зміг переграти Лукаша Фабіанскі. На десятій хвилині Марко знову мав чудову нагоду забити, відгукнувшись на простріл з флангу, але його удару головою з центру штрафного майданчика бракувало точності – м'яч влучив у праву стійку! За п’ять хвилин вже Каміл Гросіцкі перевірив на міцність основу воріт суперника, однак арбітр за мить до пострілу зафіксував положення поза грою.

До середини тайму гра вирівнялась і вже австрійці більше володіли м’ячем. Правда, гра в основному йшла до штрафного майданчика – далі впевнено діяли захисти обох команд. Згодом малюнок гри знову змінився – тепер більше пресингували австрійці, а поляки намагались втікати у контратаки, сподіваючись на швидкість і майстерність Лєвандовскі. Саме Роберт на 29-й хвилині мав чудовий шанс відзначитись: він вистрибнув назустріч точній навісній передачі та пробив головою – м'яч просвистів у лічених сантиметрах над поперечиною.

За мить ще один шанс знехтував Каміль Глік – він високо вистрибнув назустріч вивіреній навісній передачі і головою спрямував м'яч у праву дев'ятку. Цицан Станковіч майстерним сейвом врятував свою команду. У наступній атаці майже забив Марсель Забітцер! Він отримав передачу на лінії штрафного майданчика та пробив, але м'яч пролетів у кількох сантиметрах від лівої стійки. Наставник господарів Єжи Бженчек залишився незадоволений діями своїх підопічних у кінці першого тайму і емоційно висловлював претензії гравцям змушуючи їх вище зустрічати суперника і не тиснутися до своїх воріт.

Друга половина зустрічі розпочалась з атак австрійців. Вже на перших хвилинах міг забити Арнаутовіч: отримавши точний пас низом у штрафному майданчику він приборкав м'яч, але пробив прямо у руки воротареві. І одразу ж свій черговий шанс втратили господарі! Давід Ковнацкі пройшовши по правому флангу навішував у воротарський майданчик. М’яч потрапив до Томаша Кендзьори і гравець Динамо, обробивши передачу, віддавав круглого назад на Ковнацкі, однак захисники встигли заблокувати цю передачу.

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Гойдалки у грі продовжувались і на 62-й хвилині Лукаш Фабіанскі знову врятував свою команду: Конрад Лаймер, відгукнувшись на точний пас, непогано пробив в один дотик під поперечину. А за мить не пощастило господарям – м’яч після удару Гросіцкі летів у Лєвандовскі, який стояв майже перед воротарем. Роберт вигнувся аби не торкнутися м’яча, що летів у правий кут воріт. Та полякам не пощастило – м’яч пройшов у лічених сантиметрах від стійки.

На останніх хвилинах знову було небезпечно біля воріт австрійців: Цицан Станковіч вийшов далеко з воріт і завозився з м’ячем. Круглого перехопив Лєвандовскі і поки роздумував бити чи не бити у пусті ворота – голкіпер Австрії встиг повернутись у рамку. Команди до самого фінального свистка намагались забити, але розуміли, що найменша помилка може зруйнувати всі їхні плани, тому обережно грали у захисті. Зрештою матч так і закінчився сухою бойовою нічиєю.

Такий результат дозволив Польщі зберегти першу сходинку і набрати 13 очок, Австрія з 10 пунктами залишилась другою.

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