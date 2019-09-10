Євро-2020: Португалія на виїзді знищила збірну Литви, Роналду оформив покер

У групі В зустрічались збірні Литви та Португалії. Неоднозначний перший тайм у виконанні гравців Португалії подарував надію вболівальникам господарів, але друга половина зустрічі розставила усе на свої місця.

У групі В зустрічалися суперники збірної України у відборі до Євро-2020. Попередньої суботи збірна Литви приймала Україну на своєму полі, де не зуміла нічого протиставити 3-м голам нашої збірної. Сьогодні ж Вільнюс приймав переможців Ліги Націй збірну Португалії, яка в останньому матчі здолала сербів (2:4)

Початок поєдинку був за господарями. Після подачі з правого флангу португальці не встигли накрити гравців Литви, але акцентованого удару, незважаючи на чисельну перевагу на вістрі атаки, у литовців не вийшло. Втім, селесао несподівано легко зуміли відкрити рахунок. Захисник збірної Литви перекрив політ м'яча рукою після передачі Жоау Феліш, арбітр протрактував цей епізод на користь гостей, а Роналду впевнено реалізував одинадцятиметровий! 0:1. Після цього португальці забрали м'яч під свій контроль, а литовці завдяки пресингу періодично намагалися вибігати в контратаки. Така стратегія господарів не приносила бажаного результату, але на 28-й хвилині спрацювала інша зброя команди Вальдаса Урбонаса. Вітаутас Андрюшкявічус після подачі Кукліс з кутового пробив точно в лівий нижній кут воріт і зрівняв рахунок! 1:1! Кілька можливостей ще мали селесао, щоб вийти вперед, але спочатку удар Канселу був неточним, а після прицільного пострілу Жоау Феліш врятував Шеткус.

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Забитий м'яч додав впевненості господарям і на другий тайм команда Литви виходила з настроєм дати бій чинним чемпіонам Європи. Однак після перерви періодичні удари у бік воріт суперника від португальців дали результат. Кріштіану Роналду наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, м'яч влучив у захисника і дезорієнтував Шеткуса, який не зумів ані відбити, ані зафіксувати м'яч, фактично заштовхавши його у власні ворота. Дуже прикрий гол для господарів, який дещо зламав їхній дух. Уже за 2 хвилини після цього Бернарду Сілва зупинився на підступах до штрафного майданчика, помітив забігання Роналду й віддав прицільний навіс на останнього. Кріштіану не схибив! 1:3! Здавалось, у португальця був невеличкий офсайд, але арбітр вирішив зарахувати цей гол. У литовців практично нічого не виходило у організації власних атак, натомість Португалія забила четвертий! І знову героєм моменту став Роналду, який після класної передачі Бернарду Сілви в дотик відправив м'яч у дальній кут воріт!

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Майже одразу після забитого м'яча Роналду пішов відпочивати, на заміну капітану вийшов Гонсалу Гедеш. Здавалось, відповідальність за підсумковий результат відпала у обох команд, які почали грати фактично без захисту та з широченими вільними зонами, що стимулювало швидкий розвиток атак з обох боків. Уже наприкінці матчу, у додані арбітром хвилини, Вільям Карвалью скористався метушнею литовських захисників та тишком-нишком переправив 5-й м'яч у ворота Шеткуса.

Після цього матчу збірна Португалії має у своєму активі 8 очок і продовжує переслідувати збірну України, натомість Литва безнадійно остання у групі В.