Відбір на Євро-2020: Ісландія мінімально перемогла Албанію

Відбулися чергові матчі 3-го туру відбору на Євро-2020.

Євро-2020. Кваліфікація, 3 тур

Група Н

Ісландія – Албанія – 1:0

Гол: Гудмундсон, 22

Ісландці здобули перемогу у напруженому протистоянні зі збірною Албанії. Долю матчу вирішив єдиний гол Йохана Берга Гудмундсона в середині першого тайму. Хавбек Бернлі накрутив кількох опонентів і точно пробив під опорну ногу голкіпера. Перемога дозволила острів'янам випередити суперника на три очки і вийти на третю сходинку групи.

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