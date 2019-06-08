toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - СЕРБІЯ ЄВРО-2020 ТРАНСФЕРИ

Відбір на Євро-2020: Ісландія мінімально перемогла Албанію

18:40 76 Читать на русском
Відбір на Євро-2020: Ісландія мінімально перемогла Албанію
Йохан Берг Гудмундсон і партнери / Reuters

Відбулися чергові матчі 3-го туру відбору на Євро-2020.

Євро-2020. Кваліфікація, 3 тур

Група Н

Ісландія – Албанія – 1:0

Гол: Гудмундсон, 22

Ісландці здобули перемогу у напруженому протистоянні зі збірною Албанії. Долю матчу вирішив єдиний гол Йохана Берга Гудмундсона в середині першого тайму. Хавбек Бернлі накрутив кількох опонентів і точно пробив під опорну ногу голкіпера. Перемога дозволила острів'янам випередити суперника на три очки і вийти на третю сходинку групи.

Відбір на Євро-2020: Хорватія здолала Уельс і одноосібно очолила групу Е

blog_ava
Україна – Сербія: післяматчева прес-конференція Младена Крстаїча
00:17
13217
Теги
Албанія Албанія Ісландія Ісландія Євро-2020
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
26
хв
Білорусь
21:45
Німеччина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук