Відбір на Євро-2020: Хорватія здолала Уельс і одноосібно очолила групу Е

У відборі до Євро-2020 у групі Е валлійці поступились хорватам. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

В рамках відбору до Євро-2020 у групі Е зустрічались її фаворити – збірні Хорватії та Уельсу. Перед матчем у групі Е склалась цікава ситуація – одразу чотири команди набрали по три очки і ділили між собою першу сходинку. Правда три збірні вже встигли зіграти по два матчі, а Уельс і Азербайджан – по одному. Хорвати у попередньому матчі несподівано поступились Угорщині, тож прагнули за підтримки власних трибун будь-що перемогти.

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Вже з перших хвилин підопічні Златко Даліча кинулись атакувати, однак захисники збірної Уельсу чітко діяли в обороні. Не щастило Івану Перішічу, який кілька разів небезпечно пробивав по воротах суперника, однак його ударам бракувало точності. З проходами Андрея Крамаріча валлійці також справлялись без особливих проблем. У повітрі пахло голом – хорвати раз за разом атакували і лише дещиці везіння бракувало їм на останньому рубежі. Зрештою на 17-й хвилині після прострілу Івана Перішіча Джеймс Лоуренс зрізав м’яч у власні ворота.

Хорвати не заспокоїлись і продовжили атакувати, однак захисники гостей діяли бездоганно. На 36-й хвилині свій шанс не використав Крамаріч – він розхитав оборону суперника, обійшов двох захисників і цілив у верхній кут. М’яч пройшов у лічених сантиметрах над поперечиною.

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Під кінець тайму підопічні Раяна Гіггза притисли суперника до власних воріт і створили кілька небезпечних моментів. Найбільш реальний був у Вілла Волкса: він прорвався у штрафний майданчик і пробив низом по центру воріт. Домінік Ліваковіч не без проблем забрав круглого.

На самому початку другого тайму Матео Ковачіч чудово зіграв на добиванні і забив. Однак арбітр відмінив взяття воріт, фіксуючи офсайд. Та вже за дві хвилини хорвати подвоїли свою перевагу: після затяжної атаки і серії рикошетів Іван Перішіч був першим на добиванні і пробив повз воротаря.

Валлійці час від часу небезпечно "огризались": варта згадати хоча б два моменти у капітана команди Гарета Бейла – зі штрафного та удар на 59-й хвилині.

А на 77-й хвилині Уельс зусиллями Девіда Брукса, який тільки вийшов на заміну, скоротив рахунок: Девід, отримавши м’яча за межами штрафного майданчика, обіграв захисника і потужно пробив. Шкіряний від голови Домагоя Віди влетів у сітку воріт.

За дві хвилини до закінчення основного часу Уельс міг зрівнювати: після прострілу Гарета Бейла у штрафний майданчик у порожні ворота не влучив Гаррі Вілсон – він пробив головою по горобцях.

У доданий час обидві команди мали як мінімум по одній можливості забити – але рахунок на табло залишився без змін.

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