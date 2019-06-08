Отбор на Евро-2020: Исландия минимально победила Албанию, Босния и Герцеговина уступила Финляндии

Состоялись очередные матчи 3-го тура отбора на Евро-2020.

Евро-2020. Квалификация, 3 тур

Группа С

Эстония – Северная Ирландия – 1:2

Голы: Васильев, 25 – Мадженнис, 77, 80

Группа Е

Азербайджан – Венгрия – 1:3

Голы: Мадатов, 69 – Орбан, 18, 53 Хольман, 71

Группа Н

Исландия – Албания – 1:0

Гол: Гудмундссон, 22

Молдова – Андорра – 1:0

Гол: Армаш, 8

Группа I

Россия – Сан-Марино – 9:0

Голы: Чеволи, 25 (аг) Дзюба, 31 (пен.), 73, 76, 88 Кудряшов, 36 Алексей Миранчук, 41 Смолов, 77, 83

Группа J

Финляндия – Босния и Герцеговина – 2:0

Голы: Пукки, 56, 68

Армения – Лихтенштейн – 3:0

Голы: Казарян, 2 Карапетян, 18 Барсегян, 90

В группе С Северная Ирландия смогла вырвать победу у Эстонии. Британцы пропустили в середине первого тайма, но не сдались и добыли три очка в концовке встречи.

Азербайджан и Венгрия подарили один из самых результативных матчей дня, в котором сильнее оказались западные соседи Украины. Защитник Динамо Тамаш Кадар провел все 90 минут на скамейке запасных.

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Исландцы одержали победу в напряженном противостоянии со сборной Албании. Судьбу матча решил единственный гол Йоханна Берга Гудмундссона в середине первого тайма. Хавбек Бернли накрутил нескольких оппонентов и точно пробил под опорную ногу голкипера. Победа позволила островитянам опередить соперника на три очка и выйти на третье место группы Н. В борьбе аутсайдеров секстета сильнее стала Молдова, единственный гол на счету Игоря Армаша.

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В группе I Россия поиздевалась над многострадальным Сан-Марино, а Финляндия несколько неожиданно обыграла Боснию и Герцеговину и хотя бы временно вырвалась на второе место в группе J. В этой же компании свои первые очки получила Армения, уверенно одолев Лихтенштейн со счетом 3:0.