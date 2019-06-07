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Євро-2020: Іспанія розтрощила Фарерські острови, Польща переграла Північну Македонію

7 червня 23:48 501 Читать на русском
Євро-2020: Іспанія розтрощила Фарерські острови, Польща переграла Північну Македонію
Радість збірної Іспанії / El Chiringuito

В рамках 3-го туру кваліфікації Євро-2020 Швеція знищила Мальту, Ізраїль розбив Латвію. Звіт про ці та інші матчі груп F та G читайте на сайті "Футбол 24".

Кваліфікація Євро-2020, 3-й тур

Група F

Фарерські острови – Іспанія – 1:4

Голи: Ольсен, 30 – Рамос, 6, Навас, 19, Гестссон, 34, (аг), Гайя, 71

Швеція – Мальта – 3:0

Голи: Квайсон, 2, Клаесон, 50, Ісак, 81

Норвегія – Румунія – 2:2

Голи: Ельюнуссі, 56, Едегор, 70 – Кешерю, 77, 90+2

Група G

Північна Македонія – Польща – 0:1

Гол: Пйонтек, 47

Латвія – Ізраїль – 0:3

Голи: Захаві, 10, 59, 80

Австрія – Словенія – 1:0

Гол: Бургшталлєр, 74

У групі F лідери синхронно оформили розгромні перемоги. Іспанці на виїзді розтрощили Фарерські острови. Цікаво, що два голи на рахунку захисників Рамоса та Гайї, ще раз відзначився Навас, а Гестссон зрізав м'яч у власні ворота. Фарерці втім змогли відзначитись голом у воротах Кепи. Шведи ж задовольнились трьома голами у ворота Мальти. В іншому матчі групи Норвегія та Румунія розписали драматичну нічию. Норвержці вигравали 2:0 до 70 хвилини, але Кешерю на 77 та 90+2 хвилинах вирвав нічию.

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Польща одноосібно очолила групу G завдяки перемозі над Північною Македонією. Єдиним голом відзначився Пйонтек на початку другого тайму. Австрія також мінімально здолала Словенію, наприкінці матчу Бургшталлєр приніс перемогу. А Ізраїль в останньому матчі 3-го туру розбив Латвію, Захаві відзначився хет-триком.

blog_ava
Україна – Сербія: де дивитися матч відбору до Євро-2020
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Теги
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