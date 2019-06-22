Євро-2019 U-21: Іспанія знищила Польщу і першою вийшла до півфіналу, Італія ще зберігає шанси на плей-офф

Відбулися завершальні матчі Євро-2019 U-21 у групі А.

Євро-2019 U-21. Група А, 3-й тур

Іспанія – Польща – 5:0

Голи: Форналс, 18, Оярсабаль, 35, Руїс, 39, Себальйос, 71, Майораль, 90

Бельгія – Італія – 1:3

Голи: Версарен, 79 – Барелла, 44, Кутроне, 53, К'єза, 89

Іспанія фактично знищила головне відкриття групи А – збірну Польщі. "Ла рохіта" ще до перерви зробила рахунок розгромним після голів Форналса, Оярсабаля та Руїса. В середині другого тайму Дані Себальйос шедеврально виконав штрафний, а на прикінці матчу Майораль встановив остаточний рахунок. Іспанія виграла групу А та стала першим півфіналістом Євро-2019 U-21.

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Господарі турніру – Італія – в нелегкому протистоянні здолали Бельгію. "Скуадра адзурра" теж набрала 6 очок і тепер перебуває в очікування завершення матчів у решті груп – Італія зберігає шанси вийти у півфінал як найкраща серед команд, які посіли 2-е місце.