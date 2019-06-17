Євро-2019 U-21: Дуелунд потрапив до запасу Данії на матч проти Німеччини

Півзахисник київського Динамо та молодіжної збірної Данії Міккель Дуелунд може з'явитись на полі у матчі проти Німеччини у рамках Євро-2019 U-21.

Півзахисник Динамо Міккель Дуелунд потрапив в запас збірної Данії на матч Євро-2019 U-21 проти Німеччини.

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Нагадаємо, що після важкої травми данець проходив тривале відновлення, і на поле повернувся тільки в травні.

Матч Євро-2019 U-21 Данія – Німеччина відбудеться сьогодні, 17 червня. Початок гри о 22:00.

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