Евро-2019 U-21: Дуэлунд попал в запас Дании на матч против Германии

Полузащитник киевского Динамо и молодежной сборной Дании Миккель Дуелунд может появиться на поле в матче против Германии в рамках Евро-2019 U-21.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд попал в запас сборной Дании на матч Евро-2019 U-21 против Германии.

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Напомним, что после тяжелой травмы датчанин проходил длительное восстановление, и на поле вернулся только в мае.

Матч Евро-2019 U-21 Дания – Германия состоится сегодня, 17 июня. Начало игры в 22:00.

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