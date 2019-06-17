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Себальйос забив розкішний гол у ворота збірної Італії на Євро-2019 U-21

19:25 380 Читать на русском
Себальйос забив розкішний гол у ворота збірної Італії на Євро-2019 U-21
Дані Себальйос / AS

Хавбек збірної Іспанії U-21 Дані Себальйос відзначився неймовірним голом у ворота італійців.

Дані Себальйос відкрив рахунок у матчі 1 туру групового етапу Євро-2019 U-21 проти господарів турніру італійців.

Євро-2019 U-21: Італія завдяки дублю К'єзи здолала Іспанію, Польща перемогла Бельгію

Хавбек Реала змістився з флангу і здалеку пробив у дев'ятку воріт. Щоправда, це не допомогло "червоній фурії" здобути бодай 1 очко. "Скуадра адзурра" перемогла з рахунком 3:1 завдяки дублю Федеріко К'єзи.

У наступному турі іспанці зіграють проти Бельгії. Матч відбудеться 19 червня.

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