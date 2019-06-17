Євро-2019 U-21: Італія завдяки дублю К'єзи здолала Іспанію, Польща перемогла Бельгію

Відбулись матчі першого туру Євро-2019 U-21 у групі А, Польща грала з Бельгією, а Італія приймала Іспанію.

Євро-2019 U-21, 1 тур, група А

Польща – Бельгія – 3:2

Голи: Журковскі, 26, Бєлік, 52, Шиманьскі, 79 – Лея, 16, Колс, 84

Італія – Іспанія – 3:1

Голи: К'єза, 36, 64, Пеллегріні, 82 – Себальйос, 9

Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахунки

У матчі-відкритті молодіжного чемпіонату Європи Польща зустрічалась з Бельгією. "Червоні дияволи" швидко вийшли вперед, але ще у першому таймі пропустили. У другій половині зустрічі поляки забили ще двічі, а Бельгія спромоглась на гол в кінцівці зустрічі.

У іншому матчі господар турніру Італія приймала однолітків з Іспанії. Як і у першому матчі, номінальні госиті швидко вийшли вперед, але одного разу пропустили ще у першому таймі та двічі у другому. Відтак, перемога італійців з рахунком 3:1.

Після першого туру у групі А Польща та Італія мають по три очка, а Бельгія та Іспанія поки не заробили залікових пунктів.