Єрро пояснив, у чому унікальність Рамоса для світового футболу

Колишній керманич збірної Іспанії Фернандо Єрро поділився думкою про гру капітана мадридського Реала Серхіо Рамоса.

"Серхіо Рамос неймовірний. Багато років тому ми, захисники, мали більше можливостей забити, ми часто грали в півзахисті. Але в сьогоднішніх реаліях, у XXI столітті, Серхіо – це унікальний випадок.

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Жерар Піке теж забиває чимало голів, але Серхіо – це дійсно аномалія. Його результативність в Реалі і збірній Іспанії вражаюча", – наводить слова Йерро Goal.com.

До слова, Рамос забив 21 гол у 171 матчі за збірну Іспанії, а також 90 голів у 635 зустрічах за Реал. Поточний сезон у Ла Лізі став для Серхіо 15-м поспіль, в якому він відзначався забитим м'ячем. Таким же досягненням може похизуватися ще один захисник, і це – Фернандо Єрро.

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