Йерро объяснил, в чем уникальность Рамоса для мирового футбола

Бывший наставник сборной Испании Фернандо Йерро поделился мнением об игре капитана мадридского Реала Серхио Рамоса.

"Серхио Рамос невероятный. Много лет назад мы, защитники, имели больше возможностей забить, мы часто играли в полузащите. Но в сегодняшних реалиях, в XXI веке, Серхио – это уникальный случай.

Рамос отметился юбилейным голом за Реал и продолжил свою уникальную серию

Жерар Пике тоже забивает немало голов, но Серхио – это действительно аномалия. Его результативность в Реале и сборной Испании впечатляющая", – приводит слова Йерро Goal.com.

К слову, Рамос забил 21 гол в 171 матче за сборную Испании, а также 90 голов в 635 встречах за Реал. Текущий сезон в Ла Лиге стал для Серхио 15-м подряд, в котором он отмечался забитым мячом. Таким же достижением может похвастаться еще один защитник, и это – Фернандо Йерро.

Лунін – це й**ана машина і ціла епоха Реала: феноменальні оцінки іспанських ЗМІ та відео "справжнього концерту"