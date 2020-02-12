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Йерро объяснил, в чем уникальность Рамоса для мирового футбола

07:30 86 Читати українською
Йерро объяснил, в чем уникальность Рамоса для мирового футбола
Серхио Рамос / Getty images

Бывший наставник сборной Испании Фернандо Йерро поделился мнением об игре капитана мадридского Реала Серхио Рамоса.

"Серхио Рамос невероятный. Много лет назад мы, защитники, имели больше возможностей забить, мы часто играли в полузащите. Но в сегодняшних реалиях, в XXI веке, Серхио – это уникальный случай.

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Жерар Пике тоже забивает немало голов, но Серхио – это действительно аномалия. Его результативность в Реале и сборной Испании впечатляющая", – приводит слова Йерро Goal.com.

К слову, Рамос забил 21 гол в 171 матче за сборную Испании, а также 90 голов в 635 встречах за Реал. Текущий сезон в Ла Лиге стал для Серхио 15-м подряд, в котором он отмечался забитым мячом. Таким же достижением может похвастаться еще один защитник, и это – Фернандо Йерро.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос Фернандо Йерро Фернандо Йерро
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