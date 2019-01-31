Єнісей представив свого новачка загадками – у них можна впізнати захисника Шахтаря Данченка

Захисник Шахтаря Олег Данченко, ймовірно, перейде у російський Єнісей.

Російський клуб у своєму твіттері оголосив про перехід в команду нового футболіста, щоправда ім’я новачка не називається, а вболівальникам пропонують відгадати загадки, у яких можна впізнати захисника Шахтаря Олега Данченка.

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"Першим моїм клубом стала команда з Парижа, правда, маленького. Там я провів кілька хороших сезонів, за що футбольний Бог віддячив мені переходом в топ-клуб своєї країни", – йдеться у першій загадці.

Данченко на початку своєї кар’єри виступав за Чорноморець, а Одесу деколи називають маленьким Парижем. У 2016-му році захисник перейшов у донецький Шахтар. Щоправда, саме першим клубом Олега був хмельницьке Динамо.

"У цьому сезоні я дебютував в Лізі чемпіонів. У моїй команді були футболісти лише з чотирьох країн, всі вони – мої друзі. Один з них не так давно переїхав туди, де один музикант радить пити. Але він професіонал і, впевнений, він допоможе цій команді, а я з ним побачуся в травні і поговорю", – йдеться у другій загадці.

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Данченко дійсно дебютував у Лізі чемпіонів у цьому сезоні, а в складі Шахтаря до приходу Манора Соломона були гравці лише з 4 країн. "Один з них не так давно переїхав туди, де один музикант радить пити", – тут мова йде про перехід Ракицького у пітерський Зеніт, адже фронтмен гурту "Ленінград" в одній зі своїх пісень справді радить пити у Петербурзі. Крім того, наступний матч між Зенітом та Єнісеєм відбудеться у травні, як і йдеться у загадці.