Енисей представил своего новичка загадками – в них можно узнать защитника Шахтера Данченко

Защитник Шахтера Олег Данченко, вероятно, перейдет в российский Енисей.

Российский клуб в своем твиттере объявил о приходе в команду нового футболиста, правда имя новичка не называется, а болельщикам предлагают отгадать загадки, в которых можно узнать защитника Шахтера Олега Данченко.

Данченко отправится в аренду

"Первым моим клубом стала команда из Парижа, правда, маленького. Там я провел несколько хороших сезонов, за что футбольный Бог отблагодарил меня переходом в топ-клуб своей страны", – говорится в первой загадке. Данченко в начале своей карьеры выступал за Черноморец, а Одессу порой называют маленьким Парижем. В 2016-м году защитник перешел в донецкий Шахтер. Правда, именно первым клубом Олега было хмельницкое Динамо.

"В этом сезоне я дебютировал в Лиге чемпионов. В моей команде были футболисты только из четырех стран, все они – мои друзья. Один из них недавно переехал туда, где один музыкант советует пить. Но он профессионал и, уверен, он поможет этой команде, а я с ним увижусь в мае и поговорю", – говорится во второй загадке.

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Данченко действительно дебютировал в Лиге чемпионов в этом сезоне, а в составе Шахтера до прихода Манора Соломона были игроки только из 4 стран. "Один из них недавно переехал туда, где один музыкант советует пить", – здесь речь идет о переходе Ракицкого в питерский Зенит, ведь фронтмен группы "Ленинград" в одной из своих песен действительно советует пить в Петербурге. Кроме того, следующий матч между Зенитом и Енисеем состоится в мае, как и говорится в загадке.