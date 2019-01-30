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Данченко піде в оренду

09:42 2524 Читать на русском
Данченко піде в оренду
Олег Данченко / соцмережі

Захисник Шахтаря Олег Данченко буде відданий в оренду в інший клуб.

Донецький Шахтар планує віддати в оренду захисника Олега Данченка, повідомляє канал Футбол 1.

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Щоправда, наразі потенційні клуби не уточнюються. Минулого сезону гравець виступав за російський Анжи.

Шахтар після першої частини сезону 2018/19 лідирує в турнірній таблиці УПЛ, набравши 45 очок.

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Олег Данченко Олег Данченко
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