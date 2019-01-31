Шахтар на останніх секундах переграв Хобро – дебют Соломона та травма Бондаренка

Донецький Шахтар у першому спарингу на другому зборі в Туреччині у компенсований час переміг данський Хобро.

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Шахтар – Хобро – 2:1

Голи: Коваленко, 78, Мораєс, 90+1 – Педерсен, 67

Соломон розповів, як йому вдалось отримати відстрочку від ізраїльської армії

Шахтар провів перший контрольний матч на другому зборі в Туреччині. Суперником став представник чемпіонату Данії Хобро. У складі "гірників" дебютував ізраїльський півзахисник Манор Соломон. На 33-й хвилині інший новачок Валерій Бондаренко зазнав травми і був замінений на Сергія Болбата. Характер пошкодження і термін відновлення наразі невідомі.

У другому таймі на 67-й хвилині Міккел Педерсен вивів данців уперед. Паулу Фонсека провів серію замін і це дало результат. Спочатку Віктор Коваленко красивим ударом у дальню дев'ятку відновив рівновагу, а Жуніор Мораєс у компенсований час зорієнтувався після кутового і встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Склад Шахтаря: Кудрик (Трубін, 62) – Бутко (Ісмаїлі, 70), Бондаренко (Болбат, 36), Малишев (Кривцов, 62), Матвієнко (Хочолава, 70) – Майкон (Степаненко, 70), Тотовицький (Патрік, 70) – Веллінгтон Нем (Марлос, 70), Мудрик (Сікан, 46, Коваленко, 70), Соломон (Тайсон, 70) – Кайоде (Мораєс, 70).