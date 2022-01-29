Кубок африканських націй, 1/4 фіналу

Буркіна-Фасо – Туніс – 1:0

Гол: Уаттара Д., 45+3

Якби не складна травма, форвард Шахтаря Лассіна Траоре також був би частиною однієї з сенсацій цьогорічного КАН. Зрештою, Буркіна-Фасо, яка не кваліфікувалася на попередній КАН, цьогоріч і без Лассіни чудово справляється.

Камерун став першим півфіналістом Кубка Африки – спокійна перемога з дублем форварда Ліона і асистом екс-гравця Карпат

Букмекери вважали Туніс фаворитом цього чвертьфіналу, але "орли Карфагену" не поспішали виправдовувати цей статус. Перший тайм був за Буркіна-Фасо. Цілковито. "Жеребці" грали значно активніше і створювали більше моментів. Не вистачало лише голів. Відкрити рахунок вдалося вже у компенсований час. Данго Уаттара розпочав забіг на фланзі поблизу центральної лінії. Вже у штрафному він хитнув двох захисників і легко відправив м'яч у ворота.

Після перерви Туніс заграв активніше. Хоча, можливо, це Буркіна-Фасо почала більше озиратися на результат. Номінальні гості тиснули, але реальними моментами це не завершувалося. Двічі у гру втручався VAR. Спочатку рефері таки не призначив пенальті у ворота "жеребців", але невдовзі залишив їх у меншості. Це Данго Уаттара відмахнувся від суперника і отримав червону. Автор гола додав інтриги на останні хвилини. Але Буркіна-Фасо вистояла і зіграє у півфіналі КАН. Суперником стане переможець пари Сенегал – Екваторіальна Гвінея.