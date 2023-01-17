Ерве Ренар має привабливу пропозицію для продовження кар'єри у клубному футболі.

Керманич Саудівської Аравії потрапив у шорт-лист Ніцци, інформує GFFN з посиланням на L'Équipe.

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"Орлята" мають солідний за мірками Ліги 1 бюджет і влітку запросили низку іменитих гравців (Ремзі, Шмейхель, Барклі, Пепе). Втім, першу половину сезону команда відверто провалила, що призвело до звільнення Люсьєна Фавра. Тимчасовий тренер Дідьє Дігар стартував впевнено (4 очки у 2 турах), тому керівництво Ніцци не поспішає з пошуками нового постійного наставника.

За чинним контрактом Ренар повинен очолювати Саудівську Аравію до літа 2027 року, проте фахівець завбачливо прописав пункт про достроковий розрив. Нагадаємо, лише ця збірна обіграла Аргентину на ЧС-2022.

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