ПСЖ у вівторок вирушає в тур по Катару та Саудівській Аравії. В рамках поїздки Мессі з партнерами зіграють товариський матч проти об’єднаної команди Аль-Нассра, куди нещодавно перейшов Кріштіану Роналду, та Аль-Хіляля.

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Товариський матч ПСЖ у Саудівській Аравії, який запланований на четвер, принесе французькому клубу понад 10 мільйонів євро, повідомляє L'Équipe. Майже таку ж суму парижани отримали під час свого літнього турне по Японії минулого року.

В інші часи сума в 10 мільйонів євро не була б такою бажаною для ПСЖ, але дефіцит парижан за минулий сезон склав 370 мільйонів євро, що є антирекордом для французького клубу. Тому поїздка на Аравійський півострів дасть змогу ПСЖ покращити своє фінансове становище.

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