Вінгер Крістіан Фагундес офіційно приєднався до сербського клубу Младость ГАТ. Умови переходу не уточнюються.

Зоря назвала найкращого гравця першої половини сезону

Зоря підписала Фагундеса влітку 2021 року. Бразилець встиг награти за луганців 29 матчів, в яких оформив один гол та 6 асистів. Після повномасштабного вторгнення Росії 23-річний гравець поїхав на правах оренди додому, однак перед стартом нового сезону Крістіан повернувся. Єдиного легіонера Зорі вистачило на 8 матчів, допоки у жовтні головний тренер команди Патрік ван Леувен не оголосив про демарш підопічного через "загострення ситуації в Україні".

Додамо, що у новому клубі Крістіан буде боротись за виживання, адже Младость посідає передостанню сходинку чемпіонату Сербії.

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