Вингер Кристиан Фагундес официально присоединился к сербскому клубу Младость ГАТ. Условия перехода не уточняются.

Заря назвала лучшего игрока первой половины сезона

Заря подписала Фагундеса летом 2021 года. Бразилец успел наиграть за луганцев 29 матчей, в которых оформил один гол и 6 ассистов. После полномасштабного вторжения России 23-летний игрок уехал на правах аренды домой, однако перед стартом нового сезона Кристиан вернулся. Единственного легионера Зари хватило на 8 матчей, пока в октябре главный тренер команды Патрик ван Леувен не объявил о демарше подопечного из-за "обострения ситуации в Украине".

Добавим, что в новом клубе Кристиан будет бороться за выживание, ведь Младость занимает предпоследнюю строчку чемпионата Сербии.

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