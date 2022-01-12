Півзахисник Динамо U-19 Назар Волошин взяв участь у бліц-опитуванні, де розповів про свої сильні сторони та гравців, які є для нього взірцем для наслідування.

"Хто для мене є взірцем для наслідування? Неймар, Мбаппе та Депай. Стиль гри? Я думаю, що в мені є щось від Лукаса Моури, і трохи від Неймара. Моя сильна сторона – швидкість. У мене є слабкі сторони, але я над ними працюю.

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Найкращий гравець, з яким я грав – це Микола Шапаренко. Найкращий опонент – Мамін Саньянг із Баварії. Мені дуже подобається цей футболіст. Ми добре знаємо один одного", – поділився Назар Волошин у коментарі TalenteDor.

Відзначимо, що півзахисник зіграв у 6 матчах у юнацькій Лізі чемпіонів, у яких відзначився 2 голами та віддав 2 асисти.

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