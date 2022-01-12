Полузащитник Динамо U-19 Назар Волошин принял участие в блиц-опросе, где рассказал о своих сильных сторонах и игроках, являющихся для него образцом для подражания.

"Кто для меня пример для подражания? Неймар, Мбаппе и Депай. Стиль игры? Я думаю, что во мне есть что-то от Лукаса Моура, и немного от Неймара. Моя сильная сторона – скорость. У меня есть слабые стороны, но я над ними работаю.

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Лучший игрок, с которым я играл – это Николай Шапаренко. Лучший оппонент – Мамин Саньянг из Баварии. Мне очень нравится этот футболист. Мы хорошо знаем друг друга", – поделился Назар Волошин в комментарии TalenteDor.

Отметим, что полузащитник сыграл в 6 матчах в юношеской Лиге чемпионов, у которых отличился 2 голами и отдал 2 ассиста.

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