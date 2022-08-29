"Насправді мій дебют за Шахтар був років 6 тому. Дуже приємно повернутися на поле, була травма, але я дуже радий. Головне, що ми здобули очки. Фізично я поки не готовий до сезону, тому після гри було ще декілька додаткових вправ, але емоційно та ментально – я готовий. Лишилося підтягнути фізичні кондиції та рухатися далі з позитивними емоціями.

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Трішки є непорозуміння з партнерами, але чим більше ми будемо тренуватися, тим більше будемо розуміти один одного. Були досить молоді хлопці, але це нормально, коли команда будується. Через це можливі деякі непорозуміння, але головне, що ми здобули 3 очки.

Я хотів би привітати донецьких вболівальників з таким святом. Ще з дитинства пам'ятаю, що якщо День шахтаря, то все місто гуляє. Це дуже приємний момент, але всі розуміють, що зараз відбувається... Свята і миру всім нашим вболівальникам з Донецька та всієї України", – сказав Зубков у коментарі прес-службі Шахтаря.

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