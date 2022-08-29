"На самом деле мой дебют за Шахтер был лет 6 назад. Очень приятно вернуться на поле, была травма, но я очень рад. Главное, что мы завоевали очки. Физически я пока не готов к сезону, поэтому после игры было еще несколько дополнительных упражнений, но эмоционально и ментально – я готов. Осталось подтянуть физические кондиции и двигаться дальше с положительными эмоциями.

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Немного есть недопонимания с партнерами, но чем больше мы будем тренироваться, тем больше будем понимать друг друга. Были достаточно молодые ребята, но это нормально, когда команда строится. Поэтому возможны некоторые недоразумения, но главное, что мы завоевали 3 очка.

Я хотел бы поздравить донецких болельщиков с таким праздником. Еще с детства помню, что если День шахтера, то весь город гуляет. Это очень приятный момент, но все понимают, что сейчас происходит… Праздника и мира всем нашим болельщикам из Донецка и всей Украины", – сказал Зубков в комментарии пресс-службе Шахтера.

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