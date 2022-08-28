Шахтар видряпав перемогу в матчі 2-го туру проти Кривбаса. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Шахтар – Кривбас на Футбол 24.

"Гірники" на старті поєдинку вийшли вперед, але гол Матвієнка скасували через положення поза грою. В середині першого тайму класний шанс втратив Бондаренко – Артем пробив повз дальню стійку. Кривбас відповів гострим ударом Устименка та добиванням Волошина – захисники Шахтаря не дограли момент, але Назар пробив повз ворота.

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В другому таймі Шахтар створював більше гостроти зі стандартних положень. Семенов класно пробив у нижній кут, але Трубін потягнув цей постріл. "Гірники" мали суперечливий момент після прострілу Корнієнка – Бондаренко та Судаков впали в штрафному, але арбітрині не помітили порушення правил. Перемогу Шахтарю таки приніс Бонадренко, який зумів замкнути подачу Мудрика зі штрафного.

"Гірники" набрали 4 очки після 2 турів та піднялись на 4 місце, Кривбас з 0 пунктів залишився останнім.