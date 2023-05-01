"Є гарні новини щодо Модріча. Ймовірно, він зможе зіграти вже проти Осасуни в фіналі Кубка Іспанії. Мілітао в порядку. Він мав особисті проблеми, але я розраховую на нього в матчі проти Реал Сосьєдада. Стан Вальверде потрібно оцінити – він тренувався індивідуально у басейні, але я думаю, що завтра він може бути доступним.

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Алаба не тренувався, але з ним усе гаразд. Можливо, Бензема вийде у стартовому складі, якщо у нього не виникне проблем. Я не збираюся ротувати склад, якщо не буде якихось серйозних втрат. Ми граємо о десятій годині вечора, ми матимемо час відновитися до суботи. Я виставлю найкращий стартовий склад із можливих. Якщо я вважаю, що гравець заслуговує на те, щоб почати гру з перших хвилин, він почне", – розповів наставник "вершкових" на прес-конференції.

Нагадаємо, що Лука Модріч отримав пошкодження в матчі проти Жирони. Його участь у фіналі Кубка Іспанії, а також у півфіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті була під питанням. Реал зіграє проти Сосьєдада у вівторок, 2 травня. Початок матчу о 23:00 за київським часом.

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