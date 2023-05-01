"Есть хорошие новости по поводу Модрича. Вероятно, он сможет сыграть уже против Осасуны в финале Кубка Испании. Милитао в порядке. У него были личные проблемы, но я рассчитываю на него в матче против Реал Сосьедада. Состояние Вальверде нужно оценить – он тренировался индивидуально в бассейне, но я думаю, что завтра он может быть доступен.

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Алаба не тренировался, но с ним все хорошо. Может быть, Бензема выйдет в стартовом составе, если у него не возникнет проблем. Я не собираюсь ротировать состав, если не будет каких-либо серьезных потерь. Мы играем в десять часов вечера, у нас будет время восстановиться до субботы. Я выставлю самый лучший стартовый состав из возможных. Если я считаю, что игрок заслуживает того, чтобы начать игру с первых минут, он начнет", – рассказал наставник "сливочных" на пресс-конференции.

Напомним, что Лука Модрич получил повреждение в матче против Жироны. Его участие в финале Кубка Испании, а также в полуфинале Лиги чемпионов против Манчестер Сити было под вопросом.

Реал сыграет против Реал Сосьедад во вторник, 2 мая. Начало матча в 23:00 по киевскому времени.

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