Лідер мадридського Реала Лука Модріч робить все можливе, щоб зіграти проти Манчестер Сіті в 1/2 Ліги чемпіонів.

Модріч отримав пошкодження в матчі проти Жирони. Початковий діагноз означав до 4 тижнів відновлення, однак Лука планує повернутися на поле менш ніж за два тижні.

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Хорват полетів у Белград до лікарки Маріяни Ковачевіч, яка відома своїми методами лікування м'язових травм, повідомляє SportKlub. Найвідоміший її пацієнт – Новак Джоковіч.

Модріч прагне вилікуватися та набрати форму до першого матчу з Манчестер Сіті у півфіналі Ліги чемпіонів (9 травня). У цьому сезоні 37-річний хавбек зіграв 44 матчі, в яких відзначився 6 голами та 4 асистами.

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