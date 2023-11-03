Туре пока не берется за самостоятельную работу, работая помощником. Так было в донецком Олимпике, на России и в Стандарде. К бельгийцам Яя присоединился только в прошлое межсезонье, но уже решил принять новый вызов.

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Ивуариец стал ассистентом Роберто Манчини в сборной Саудовской Аравии. Напомним, итальянец также досрочно покинул свою прошлую работу. Манчини выиграл со сборной Италии чемпионат Европы и не пробился на ЧМ-2022. Со "Скуадрой Адзуррой" Роберто попрощался в разгар квалификации на Евро-2024 и попытался подать это так, будто причина была не в приглашении от саудитов.

К слову, Саудовская Аравия пока не получила выгоды от приглашения итальянского тренера. Под его руководством команда сыграла четыре матча, потерпев три поражения и один раз сыграв вничью. Возможно, Яя Туре поможет Манчини достучаться до футболистов и изменить тенденцию.

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