Яя Туре – про расизм: В Україні до мене непогано ставилися, в Росії була інша історія

Колишній півзахисник донецького Металурга Яя Туре прокоментував свої висловлювання про прояви расизму в Україні.

"Люди не завжди розуміють мене, коли я говорю про расизм. В Україні до мене непогано ставилися. Інша історія була в Росії, коли ми з Манчестер Сіті грали проти ЦСКА. В Україні нічого подібного не було.

Яя Туре: Пограти рік-два за Динамо – не проблема

Насправді ця проблема існує в усьому світі, навіть у Бельгії. І навіть в Лондоні – мій друг Рахім Стерлінг страждає від расизму. Можливо, варто зупиняти матч і гравцям залишати стадіон, щоб звернути увагу на цю проблему", – сказав Туре в ефірі програми "Бомбардир".

Яя Туре – про Зінченка: Він одягався у смішні вбрання, виглядав як курка

Нагадаємо, Туре виступав за донецький Металург з 2003-го по 2005-й роки, провів за клуб 39 матчів, в яких забив 5 м'ячів. Влітку 2005-го року Яя перейшов у грецький Олімпіакос.