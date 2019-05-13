Яя Туре – о расизме: В Украине ко мне неплохо относились, в России была другая история

Бывший полузащитник донецкого Металлурга Яя Туре прокомментировал свои высказывания о проявлениях расизма в Украине.

"Люди не всегда понимают меня, когда я говорю о расизме. В Украине ко мне неплохо относились. Другая история была в России, когда мы с Манчестер Сити играли против ЦСКА. В Украине ничего подобного не было.

Яя Туре: Поиграть год-два за Динамо – не проблема

На самом деле эта проблема существует во всем мире, даже в Бельгии. И даже в Лондоне – мой друг Рахим Стерлинг страдает от расизма. Возможно, стоит останавливать матч и игрокам покидать стадион, чтобы обратить внимание на эту проблему", – сказал Туре в эфире программы "Бомбардир".

Яя Туре – о Зинченко: Он одевался в смешные наряды, выглядел как курица

Туре выступал за донецкий Металлург с 2003-го по 2005-й годы, провел за клуб 39 матчей, в которых забил 5 мячей. Летом 2005 года Яя перешел в греческий Олимпиакос.