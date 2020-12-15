Ящук оцінив шанси Динамо у матчах з Брюгге
Колишній нападник бельгійського Андерлехта Олег Ящук прокоментував результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи для Динамо.
"Мені завжди цікаво, коли суперником української команди стає бельгійський колектив. Зараз Брюгге на ходу. Думаю, що гра буде цікавою.
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Чи сильніший Брюгге за себе ж зразка минулого сезону? Моментами, так і є. Команда Філіпа Клемана мала непогані шанси кваліфікуватися в плей-офф Ліги чемпіонів. Граючи в меншості на полі Лаціо, вона була, як мені здається, ближче до перемоги. Трохи не вистачило фарту.
Поки невідомо, в якому стані суперники підійдуть до очних зустрічей. У таких матчах може трапитися все, що завгодно. Коли противники приблизно одного рівня, все залежить від маленьких деталей. Зараз я даю командам однакові шанси на успіх", – зазначив Ящук у коментарі Команда№1.
Зазначимо, що Динамо зустрінеться з Брюгге 18 лютого, а матч-відповідь відбудеться вже за тиждень.
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