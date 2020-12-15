"Мне всегда интересно, когда соперником украинской команды становится бельгийский коллектив. Сейчас Брюгге на ходу. Думаю, что игра будет интересной.

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Сильнее ли Брюгге себя же образца прошлого сезона? Моментами, так и есть. Команда Филиппа Клемана имела неплохие шансы квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов. Играя в меньшинстве на поле Лацио, она была, как мне кажется, ближе к победе. Немного не хватило везения.

Пока неизвестно, в каком состоянии соперники подойдут к очным встречам. В таких матчах может случиться все, что угодно. Когда противники примерно одного уровня, все зависит от мелких деталей. Сейчас я даю командам одинаковые шансы на успех", – отметил Ящук в комментарии Команда№1.

Отметим, что Динамо встретится с Брюгге 18 февраля, а ответный матч состоится уже через неделю.

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