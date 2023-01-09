"Наразі, по суті, головним тренером команди є Кобін. Саме він готував команду до останніх двох матчів першої половини сезону. Призетко наразі повністю відійшов від справ у Металісті. Ратій виконує функції асистента головного тренера.

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Поки важко дати йому якусь оцінку, бо під його керівництвом команда тренувалася лише три тижні. Він ввів певні корективи у тренувальний процес та тактику гри команди. Основна його вимога – грати через контроль м’яча.

За ці пів року мені дуже сподобалося працювати з Олександром Диканем, який є тренером воротарів у команді. Це дуже хороший спеціаліст, який використовує у своїх тренуваннях новітній підхід. Можу сказати, що він і за своїми людськими якостями імпонує мені. Дикань сильно підтримав мене у той момент, коли я не грав. Казав, що необхідно терпіти та продовжувати працювати, що бачить мій потенціал.

У період відпустки ми також підтримуємо зв’язок. Дикань – людина із величезним футбольним досвідом, із якою я однозначно хотів би продовжувати працювати надалі. Зв'язок Ярославського з клубом? Із командою в нього не було спілкування у жодному з форматів. Наскільки мені відомо, він підтримує зв’язок із тренерським штабом та менеджментом клубу", – поділився Костик в інтерв'ю "Український футбол".

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