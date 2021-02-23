"Мы говорим об одном, мы должны законным путем забрать бренд, а долги пусть платят те, кто их создавал. Я долгами заниматься не собираюсь. Мы забираем бренд Металлиста и то, что можем забрать законно. На этой основе возродим тот Металлист, который был.

Ярославский заговорил о возобновлении Металлиста – функционер обещает вернуть большой футбол в Харьков

Может ли ФК Металл стать базой для возрожденного Металлиста? Скорее всего, так и будет. У нас диалог с Красниковым и не прекращался никогда. Если я взялся за Металлист – он будет обязательно в Харькове, болельщики могут быть спокойны. Мы его вернем железно, у меня нет в этом никаких сомнений", – сказал Ярославский для Профутбол Digital.

Напомним, Ярославский был президентом Металлиста до 2012 года, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Сейчас на украинской футбольной карте Харьков представлен двумя командами – ФК Металл во Второй лиге и Металлист 1925 в Первой.

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