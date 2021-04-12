"Я занимаюсь возвратом бренда Металлиста. Надеюсь, не за горами то время, когда Металл переоденется в форму Металлиста. Того старого, со 100-летней историей, который сыграл более 50 матчей в еврокубках. И все мы будем получать удовольствие уже от Металлиста. Я буду заниматься только Металлистом, а Металл – это ступенька к Металлисту, не более. К Металлисту-1925 я не имею никакого отношения. В Металле сейчас есть тренер, поэтому мы не можем говорить о возвращении или назначении Мирона Маркевича. Александр Кучер справляется со своими обязанностями.

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Не буду загружать техническими деталями зрителей. Но скажу, что в ближайшие недели, от силы месяц это займет, Металлист вернется к себе домой. Вернется и уже никогда из Харькова не уйдет. Я для себя тоже принял решение, ведь с учетом опыта с годами становишься мудрее. Я никак не ожидал, что такое произойдет с нашим Металлистом. Я обещаю болельщикам, что Металлист, бренд, я верну. У всех же наступает время, когда он не может в силу каких-то обстоятельств заниматься какими-то делами. Поэтому я думаю, что мы, скорее всего, раз и навсегда оставим Металлист городской общине. Сделаем так, чтобы Металлист больше никогда не исчезал из Харькова.

Мои юристы сейчас рассматривают все варианты моего более раннего возвращения. Многие условия контракта, который был подписан, не соблюдены, той стороной в первую очередь. Поэтому будем смотреть. Если это возможно юридически, то почему бы и нет? Если так, то это произойдет раньше. Надеюсь, юристы найдут правильное решение. Я хочу, чтобы с юридической точки зрения все было идеально", – признался Ярославский в эфире программы Великий Футбол.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Металл, о котором вспоминает харьковский бизнесмен, ныне лидирует во Второй лиге и уже одной ногой в Первой.

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