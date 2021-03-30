"У 2012 році Ярославський пішов і, я так розумію, продав клуб. Прийшов новий функціонер. І це була трагедія, що сталося з командою. Я пам'ятаю Металіст. Серйозний клуб з хорошими гравцями, з амбіціями.

Суркіс готовий допомогти Ярославському футболістами Динамо задля відродження Металіста

Я радий. Чую хороші новини. Олександр Ярославський повертається. Думаю, це піде тільки на користь українському футболу, Харкову. Збірна України дуже багато ігор проводила в Харкові. Ми відчували, наскільки не вистачає справжнього європейського футболу Харкову. Це прекрасне місто з чудовою інфраструктурою, з хорошим стадіоном, з величезними традиціями.

Я радий, що Ярославський повернувся. Дивлячись навіть його інтерв'ю, я бачу, що в ньому спалахнув вогник повернути насамперед місту, людям мрію. Кожен з них скучив за ним. Це дуже добре, вітаю це. І всіляко буду підтримувати завжди такі ініціативи", – сказав Шевченко у інтерв'ю Ігорю Циганику.

Україна в блендері: причини "короткого замикання" Миколенка, зразковість Шеви і тактика Трампа – фінські ЗМІ запалюють