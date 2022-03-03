"Дорогі Харків'яни! DCH розпочинає гуманітарну програму для Харкова. Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти Kaiser.

"Не просто піднімемо з руїн, а зробимо набагато більше": Ярославський заприсягнув відбудувати Харків після бомбардувань

На неї часу вже не буде – треба працювати, працювати та ще більше працювати”, – написав Ярославський у себе у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно кортеж Ярославського потрапив у смертельну ДТП – після цього президент Металіста терміново відбув у Лондон (буцімто у заплановану ділову поїздку і на відпочинок з родиною). В Україні щодо аварії було відкрито кримінальне провадежння, а самого Ярославського чекають на допит.

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