"8 липня вдарив перший молот по старому життю, по старій інфраструктурі. За 3 місяці пофарбували 4 тисячі тонн металу. Весь наш павучок пофарбований.

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А коли я приїжджав раніше, то фарби практично не було. Була іржа, все обдерте було. Величезна маса металу стояла вся вигорівша, без блиску. Він відразу перетворився з павучка у мертвого таргана. Все було знищено. По-хорошому, зловити б це щеня і вуха йому надерти за те, що він тут накоїв", – сказав Ярославський для програми Великий футбол.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Зараз колишній власник відновлює Металіст, який наразі виступає у Першій лізі.

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